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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 15:59
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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 572’ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in yeni saldırılarında ölen, 15'i enkaz altından çıkarılan 29 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Son 24 saatte hastanelere 29 kişinin cansız bedeni ile 51 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 572'ye, yaralıların sayısı ise 112 bin 32'ye çıktı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

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Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
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