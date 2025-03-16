İsrail işgal güçlerinden itiraf! Ateşkesten bu yana 6 Filistinliyi katlettiler

İsrail işgal sözcüsü Avichay Adraee (The Times of Israel)

İŞGALCİ ADRAEE GAZETECİ OLDUKLARINI İNKAR ETTİ



Adraee, yaşamını yitiren Mustafa Muhammed Şaban Hammad, Muhammed Yahya Rüşdi el-Serrac, Bilal Mahmud Fevad Ebu Matar, Mahmud İmad Hasan Aslim, Muhammed Alaa Subhi el-Gafir'in Hamas; Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Suheyb Bassem Halid el-Neccar'ın ise İslami Cihad Hareketi üyesi olduğunu öne sürdü.



Hammad'ın 7 Ekim 2023'te sınırı geçen kişilerden biri olduğunu da ileri süren Adraee, öldürülen Filistinlilerden bazılarının gazeteci olduğunu ise inkar etti.



FİLİSTİN HÜKÜMETİ: ATEŞKESTEN BU YANA 150 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail işgal güçleri, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıda 3'ü gazeteci, 9 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı ise Endonezya Hastanesine kaldırılmıştı.



Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezinden (PJPC) yapılan açıklamada, İHA saldırısında, evleri yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazetecilerin hedef alındığı aktarılmıştı.



Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana İsrail'in Gazze'de 40'ı çocuk, 150 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.