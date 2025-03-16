İsrail'de "istihbarat" çatlağı! Katil Bibi "güvenmiyorum" diyerek duyurdu: O isim görevden alınacak

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"NETANYAHU 7 EKİM SORUMLULUĞUNU BAR'A YIKMAK İSTİYOR"

İsrail Başbakanı, Şabak Direktörü Bar'ı uzun süredir açık bir şekilde eleştiriyordu. İsrail basını ve muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim'in sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği eleştirisinde bulunmuştu.

KATİL BİBİ VE BAR ARASINDA YAŞANANLAR

Son olarak Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlamış, Şabak ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, bazı gizli dosyalar basına sızdırılmıştı ve Netanyahu'nun danışmanlarının sanık sandalyesinde olduğu ve Katar'dan para alınması gibi bazı suçlamalara ilişkin soruşturmaları Şabak yürütüyordu.