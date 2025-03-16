İsrail'de "istihbarat" çatlağı! Katil Bibi "güvenmiyorum" diyerek duyurdu: O isim görevden alınacak
İşgalci İsrail'in iç istihbaratında yaşanan son gelişmeler dikkat çekti. Katil Netanyahu iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alacağını duyurarak, Bar'a güvenmediğini ve görevden alma kararını süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirdiği belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Bar ile görüştü ve görevine son verilmesi için bu hafta hükümete bir karar taslağı sunacağını bildirdi.
"GÜVENMİYORUM GÖREVDEN ALINACAK"
Şabak Direktörü Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği kaydedildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu yayımladığı video mesajda ise "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, Başbakan, Şin-Bet şefine tam güven duymalıdır." ifadelerini kullandı.
Bar'a güvenmediğini dile getiren Netanyahu, görevden alma kararını süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirdi.
Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savundu.
"NETANYAHU 7 EKİM SORUMLULUĞUNU BAR'A YIKMAK İSTİYOR"
İsrail Başbakanı, Şabak Direktörü Bar'ı uzun süredir açık bir şekilde eleştiriyordu. İsrail basını ve muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim'in sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği eleştirisinde bulunmuştu.
KATİL BİBİ VE BAR ARASINDA YAŞANANLAR
Son olarak Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlamış, Şabak ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirmişti.
Öte yandan, bazı gizli dosyalar basına sızdırılmıştı ve Netanyahu'nun danışmanlarının sanık sandalyesinde olduğu ve Katar'dan para alınması gibi bazı suçlamalara ilişkin soruşturmaları Şabak yürütüyordu.
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