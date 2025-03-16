Kabinesi Nobel'e aday gösterecekti: Trump'tan 3. ayı dolmadan ilk askeri harekat! Yemen saldırılarını böyle izledi
Dünyadaki tüm savaşları sona erdirme vaadiyle göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, henüz 3. ayını doldurmadan ilk askeri harekatını Yemen'deki hedefleri vurma talimatı vererek gerçekleştirdi. ABD ordusu kabinesinin Nobel Barış Ödülü'ne layık gördüğü Başkan'ın talimatıyla Yemen'in başkenti Sanaa ve Sada iline yoğun bombardıman gerçekleştirirken 31 sivilin hayatını kaybettiği saldırıları Trump böyle izledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere yönelik Amerikan ordusuna "vur" emri verdiğini açıkladı.
Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla ABD ordusuna Yemen'deki Husileri hedef alacaklarını belirten Trump, Husilere uyarılarda bulunarak "Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak." ifadelerini kullandı.
HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 31'E YÜKSELDİ
Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberinde, ABD'nin Sada kentinin kuzeyindeki Kahza bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de ABD uçaklarının Sada'nın Sakayn ilçesinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.
SİVİLLER KATLEDİLİRKEN BÖYLE İZLEDİ
Dünyadaki savaşları bitirme vaadiyle seçim kampanyası yürüten ve ekibi tarafında Nobel Barış ödülüne layık görülmesi gerektiği ifade edilen Başkan Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları izlerken görüntülendi.
Görüntüde Trump'ın kendi adının yazılı olduğu bir tişört ile MAGA (Amerika'yı yeniden harika yap) sloganının yazılı olduğu bir şapka giydiği görülüyor.
NOBELLİK BAŞKAN: KİMSE DAHA FAZLA HAK ETMİYOR
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Başkan Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söylemişti.
Issa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bugün Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğim. Kimse bunu daha fazla hak etmiyor." ifadelerini kullandı.
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