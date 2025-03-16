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Kabinesi Nobel'e aday gösterecekti: Trump'tan 3. ayı dolmadan ilk askeri harekat! Yemen saldırılarını böyle izledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 09:08 Güncelleme: 16.03.2025 09:44
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Kabinesi Nobel’e aday gösterecekti: Trump’tan 3. ayı dolmadan ilk askeri harekat! Yemen saldırılarını böyle izledi

Dünyadaki tüm savaşları sona erdirme vaadiyle göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, henüz 3. ayını doldurmadan ilk askeri harekatını Yemen'deki hedefleri vurma talimatı vererek gerçekleştirdi. ABD ordusu kabinesinin Nobel Barış Ödülü'ne layık gördüğü Başkan'ın talimatıyla Yemen'in başkenti Sanaa ve Sada iline yoğun bombardıman gerçekleştirirken 31 sivilin hayatını kaybettiği saldırıları Trump böyle izledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere yönelik Amerikan ordusuna "vur" emri verdiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamayla ABD ordusuna Yemen'deki Husileri hedef alacaklarını belirten Trump, Husilere uyarılarda bulunarak "Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)

HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberinde, ABD'nin Sada kentinin kuzeyindeki Kahza bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Yemen'e saldırıları (REUTERS)ABD'nin Yemen'e saldırıları (REUTERS)

SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de ABD uçaklarının Sada'nın Sakayn ilçesinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

SİVİLLER KATLEDİLİRKEN BÖYLE İZLEDİ

Dünyadaki savaşları bitirme vaadiyle seçim kampanyası yürüten ve ekibi tarafında Nobel Barış ödülüne layık görülmesi gerektiği ifade edilen Başkan Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları izlerken görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump (X)ABD Başkanı Donald Trump (X)

Görüntüde Trump'ın kendi adının yazılı olduğu bir tişört ile MAGA (Amerika'yı yeniden harika yap) sloganının yazılı olduğu bir şapka giydiği görülüyor.

NOBELLİK BAŞKAN: KİMSE DAHA FAZLA HAK ETMİYOR

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Başkan Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söylemişti.

Issa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bugün Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğim. Kimse bunu daha fazla hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te ağırladığı ilk devlet başkanı olmuştu. (AP)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te ağırladığı ilk devlet başkanı olmuştu. (AP)

Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis'te yaptığı görüşme sırasında, "Bana asla Nobel Barış Ödülü vermeyecekler. Bu çok kötü bir şey. Ben bunu hak ediyorum ama bana asla vermeyecekler." demişti.

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