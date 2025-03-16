Kabinesi Nobel’e aday gösterecekti: Trump’tan 3. ayı dolmadan ilk askeri harekat! Yemen saldırılarını böyle izledi

ABD Başkanı Donald Trump (X)

Görüntüde Trump'ın kendi adının yazılı olduğu bir tişört ile MAGA (Amerika'yı yeniden harika yap) sloganının yazılı olduğu bir şapka giydiği görülüyor.

NOBELLİK BAŞKAN: KİMSE DAHA FAZLA HAK ETMİYOR

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Başkan Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söylemişti.

Issa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bugün Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğim. Kimse bunu daha fazla hak etmiyor." ifadelerini kullandı.