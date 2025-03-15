15 Mart 2025, Cumartesi
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ABD'de özel jet düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 15.03.2025 11:10
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ABD’de özel jet düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzey Carolina'daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında özel bir jet düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), dün düşen uçakta iki kişinin bulunduğunu doğrularken, yetkililer hayatta kalan olmadığını belirtti. Yetkililer, kazaya karışan uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu belirtti. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.
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