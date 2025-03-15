ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla 30 Eylül'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısını 54'e karşı 46 oyla kabul etti. Mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala onaylanan tasarı, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Tasarıyla birlikte savunma harcamalarına yaklaşık 6 milyar dolar eklenirken, savunma dışı harcamalarda 13 milyar dolarlık kesinti yapılması planlanıyor.