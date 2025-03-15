Trump’ın Savunma Bakan Yardımcısı Adayı Stephen Feinberg Senatodan onay aldı

Pentagondan, Trump'ın Savunma bakan yardımcılığına aday gösterdiği Feinberg'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Feinberg'in Senato'da yapılan oylamada, 40 "hayır" oyuna karşı "59" evet oyuyla savunma bakanı yardımcısı olarak onay aldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Feinberg'i tebrik etti.

Ayrıca 5 milyar dolarlık servetiyle dikkati çeken Feinberg, askeri uçak eğitimi ve bakımına yatırım yapan ve askeri araç üreticisi bir şirkette çoğunluk hissesine sahip olan Cerberus Capital Management'ın üst yöneticiliğini yürütüyor.

Bu pozisyonu nedeniyle, Feinberg'in ABD savunma bakan yardımcısı olmasının çıkar çatışmalarına yol açabileceği yorumu yapılıyor.