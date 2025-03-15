15 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! Büyükelçi Emrahim Rasool "istenmeyen kişi" ilan edildi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! Büyükelçi Emrahim Rasool "istenmeyen kişi" ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.03.2025 00:19 Güncelleme: 15.03.2025 01:26
ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! Büyükelçi Emrahim Rasool istenmeyen kişi ilan edildi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Emrahim Rasool'u 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini duyurdu. Rubio, açıklamasında, 'O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir.' ifadesini kullandı. Rubio, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirtti.

Bakan Rubio, Rasool hakkındaki iddiaların yer aldığı haberlere ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Rubio, mesajında, "O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir." ifadesini kullandı. Rubio, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

ABD basınına göre Rasool, Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham ediyor.

İki ülke arasındaki siyasi gerilim, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davası ile arttı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! Büyükelçi Emrahim Rasool istenmeyen kişi ilan edildi ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! Büyükelçi Emrahim Rasool istenmeyen kişi ilan edildi ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! Büyükelçi Emrahim Rasool istenmeyen kişi ilan edildi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör