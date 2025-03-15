ABD Dışişleri Bakanı Rubio açıkladı! Büyükelçi Emrahim Rasool "istenmeyen kişi" ilan edildi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Emrahim Rasool'u 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini duyurdu. Rubio, açıklamasında, 'O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir.' ifadesini kullandı. Rubio, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirtti.
Bakan Rubio, Rasool hakkındaki iddiaların yer aldığı haberlere ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Rubio, mesajında, "O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir." ifadesini kullandı. Rubio, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.
ABD basınına göre Rasool, Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham ediyor.
İki ülke arasındaki siyasi gerilim, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davası ile arttı.
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