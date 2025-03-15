SpaceX, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-10 görevi kapsamında 4 astronotu ISS'e gönderdi. Anne McClain, Nichole Ayers, Takuya Onishi ve Kirill Peskov isimli astronotların içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02:04'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Crew-10 görevi kapsamında ISS'e gönderilen 4 astronotun, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle 9 aydır ISS'te mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini alacağı ve ISS'te geçirecekleri süre boyunca bir dizi bilimsel araştırma yürüteceği belirtildi.