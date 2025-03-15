Yunanistan’da yeni kabine üyeleri göreve başladı

Yunanistan'da hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis'in açıkladığı kabine değişikliği kapsamında, cumhurbaşkanlığında yemin töreni yapıldı.Hükümete yeni katılacak bakan ve bakan yardımcıları Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in önünde yemin ederek, görevi seleflerinden devraldı.Dün yapılan kabine değişikliğiyle bazı isimler, bakanlıklar arasında yer değiştirirken bazı bakanlık ve bakan yardımcılığı görevlerine ise yeni isimler getirilmişti.Hükümet, son aylarda sık sık düzenlenen eylemlerde iki yıl önce 57 kişinin öldüğü tren kazası ve artan hayat pahalılığı nedeniyle eleştiriliyordu.Parlamentodaki 4 muhalefet partisi, 5 Mart'ta hükümete karşı güvensizlik önergesi sunmuş, 7 Mart'ta parlamentoda yapılan oylamada hükümet, iktidar partisi milletvekillerinin desteğiyle güvenoyu alarak yoluna devam etmişti.