Amerikalı Yahudiler Trump Tower'ı işgal etti! "Öğrencilerle değil, Nazilerle savaşın" | 98 gözaltı var

Fotoğraf-İHA

98 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çoğunluğu kırmızı tişörtler giyen eylemciler, "Mahmoud'u özgürleştirin, Filistin'i özgürleştirin" ve "Öğrencilerle değil, Nazilerle savaşın" yazılı dövizler taşıdı. Uzun bir süre "Özgür Mahmoud, özgür Filistin" sloganları atan göstericilere, polis ekipleri müdahale etti.

New York Polis Departmanı (NYPD), protestocuların Trump Tower lobisini işgal etmesinin ardından operasyon başlattı. Polis ekipleri, izinsiz giriş yapan göstericileri plastik kelepçelerle gözaltına alarak dışarı çıkardı. NYPD Şefi John Chell, müdahale sonucunda iki saat içinde 98 protestocunun gözaltına alındığını belirtti.

"HÜKÜMET YÖNETİMİNİ ENGELLEME" SUÇU İLE KARŞI KARŞIYALAR

Chell, herhangi bir yaralanma, olay ya da mülk hasarının yaşanmadığını belirterek, protestocuların öğle saatlerinden kısa bir süre önce Trump Tower'a normal kıyafetlerle giriş yaptığını, ancak içeride protesto kıyafetlerini giyerek eyleme başladıklarını ifade etti.

Gözaltına alınan protestocular, NYPD'ye ait büyük bir minibüs ve MTA otobüsüne bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Yetkililer, eylemcilerin "izinsiz giriş", "hükümet yönetimini engelleme" ve "tutuklamaya direnme" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.