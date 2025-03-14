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Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney oldu

Giriş: 14.03.2025 18:54
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Kanada’nın yeni başbakanı Mark Carney oldu

Mark Carney yeni Kanada başbakanı olarak yemin etti.

Kanada'da iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazan eski Merkez Bankası Başkanı Carney, yemin ederek yeni başbakan oldu.

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Kanada’nın yeni başbakanı Mark Carney oldu Kanada’nın yeni başbakanı Mark Carney oldu Kanada’nın yeni başbakanı Mark Carney oldu
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