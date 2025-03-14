52 yıl sonra bir ilk: Suriyeli Dürzi heyeti İsrail’i ziyaret etti

İşgal altındaki Golan Tepeleri (AA)

GOLAN TEPELERİ VE DİNİ MEKANLAR ZİYARET EDİLECEK

İki gün süreceği belirtilen ziyaret kapsamında heyetin işgal altındaki Golan Tepeleri ile İsrail'in kuzeyindeki Dürzi dini mekanlarını ziyaret edeceği aktarıldı.

52 YIL SONRA İLK RESMİ ZİYARET

Bu ziyaretin, İsrail'in 1948'deki kuruluşundan bu yana ikinci, 1973'ten sonra ise ilk resmi ziyaret olduğu vurgulandı.

SURİYE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar Suriye yetkililerinin, Dürzi heyetinin İsrail'e ziyareti hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Ayrıca heyetin İsrailli yetkililerle bir araya gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.