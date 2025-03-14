52 yıl sonra bir ilk: Suriyeli Dürzi heyeti İsrail'i ziyaret etti
İsrail basını, Suriye’deki Dürzi topluluğundan yaklaşık 100 kişilik bir heyetin İsrail’e ziyarette bulunduğunu duyurdu. 52 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi ziyaret kapsamında heyetin Golan Tepeleri ve İsrail’in kuzeyindeki Dürzi dini mekanlarını ziyaret edeceği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yaklaşık 100 kişiden oluşan Suriyeli Dürzi heyeti, İsrail'deki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Muvaffık Tarif'in koordinasyonuyla İsrail'e geldi.
GOLAN TEPELERİ VE DİNİ MEKANLAR ZİYARET EDİLECEK
İki gün süreceği belirtilen ziyaret kapsamında heyetin işgal altındaki Golan Tepeleri ile İsrail'in kuzeyindeki Dürzi dini mekanlarını ziyaret edeceği aktarıldı.
52 YIL SONRA İLK RESMİ ZİYARET
Bu ziyaretin, İsrail'in 1948'deki kuruluşundan bu yana ikinci, 1973'ten sonra ise ilk resmi ziyaret olduğu vurgulandı.
SURİYE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA YOK
Şu ana kadar Suriye yetkililerinin, Dürzi heyetinin İsrail'e ziyareti hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi. Ayrıca heyetin İsrailli yetkililerle bir araya gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları
- Fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı
- Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde? Konya AFAD KANDİLİ (14 Mart 2025) Son Dakika
- Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
- Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı
- 14 Mart Cuma hutbesi konusu | İyilik Köprüsü: Zekat ve Fıtır Sadakası
- Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!
- İstanbul'da mevsim tersine döndü! Kar alarmı 22 derece birden düşüş!
- Zeka testi: Koyunların içindeki yavru civciv nerede? 665 kişiden 23'ü bulabildi
- Kilerinizde mutlaka olması gereken 5 sağlıklı baharat
- Statik IP nedir, ne demek? Statik IP adresim çalınırsa ne olur, tehlikeleri neler?
- Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi