Çin’den Starlink’e rakip: Çienfan! 18 uyduyu aynı anda fırlattı

Foto: AFP

İŞTE ÇİN'İN HEDEFİ: MEGA TAKIM UYDU AĞI



"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.



Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te ve dördüncüsü ise 23 Ocak 2025'te fırlatılmıştı.

UZAY ENKAZINA YOL AÇABİLİR



Starlink ve Çienfan gibi takım uydu ağları, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratmaları muhtemel sıkışıklık ve uyduların ömrünü tamamladıktan sonra sebep olacağı uzay enkazı dolayısıyla tartışmalara yol açıyor.