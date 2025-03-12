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Çin'den Starlink'e rakip: Çienfan! 18 uyduyu aynı anda fırlattı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 14:42
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Çin’den Starlink’e rakip: Çienfan! 18 uyduyu aynı anda fırlattı

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (Spacesail) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 5. uydu grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, "Long March-8 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

ÇİN'DEN STARLİNK'E RAKİP: ÇİENFAN

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 563. başarılı taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

Foto: AFPFoto: AFP

İŞTE ÇİN'İN HEDEFİ: MEGA TAKIM UYDU AĞI

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te ve dördüncüsü ise 23 Ocak 2025'te fırlatılmıştı.

UZAY ENKAZINA YOL AÇABİLİR

Starlink ve Çienfan gibi takım uydu ağları, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratmaları muhtemel sıkışıklık ve uyduların ömrünü tamamladıktan sonra sebep olacağı uzay enkazı dolayısıyla tartışmalara yol açıyor.

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Çin’den Starlink’e rakip: Çienfan! 18 uyduyu aynı anda fırlattı Çin’den Starlink’e rakip: Çienfan! 18 uyduyu aynı anda fırlattı Çin’den Starlink’e rakip: Çienfan! 18 uyduyu aynı anda fırlattı
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