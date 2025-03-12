Tel Aviv Suriye'de sınırı aştı! İşgal güçlerinden skandal karar
İsrail, Suriye topraklarında adım adım genişlemeye ve işgal planlarını derinleştirmeye devam ediyor. İsrail işgal güçleri, terör örgütü YPG'nin silah bırakmasının ardından Suriye ordusunun hareket alanını kısıtlamak ve sınır bölgesinde yeni askeri noktalar oluşturmak için harekete geçti. İsrail basını, işgal güçlerinin Suriye hükümetinin Şam’ın güneyine uzun menzilli silahlar yerleştirmesini engellemek bahanesiyle daha fazla karakol inşa edeceğini iddia etti. İşte İsrail'in Suriye'yi işgal planındaki yeni skandal kararları...
İsrail işgal güçleri, hükümetin talimatları doğrultusunda Suriye askerlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafeye kadar yaklaşmasını engellemekle görevlendirildi. Buna ek olarak, sınır boyunca yeni karakolların inşa edilmesi için hazırlık yapılıyor. İsrail gazetesi Haaretz'in iddiasına göre İsrail işgal güçleri, Suriye sınırının 5 kilometre içerisine kadar fiili kontrol sağlamış durumda.
Bu bölgedeki işgal birlikleri, Suriye topraklarına derinlemesine yayılan üç tugayla güçlendirilmiş vaziyette. İsrail işgal güçleri, yalnızca kendi güvenliği bahanesiyle değil, Suriyelilerin dahi bu topraklara girişini engellemek için yeni uygulamalar devreye sokuyor.
İŞGALİ MEŞRULAŞTIRMA HAMLESİ: 'GÜVENLİK BÖLGESİ' YALANI!
Siyonist güçler, Suriye'nin güneyinde sınırdan 15 kilometrelik bir alanı işgal bölgesi ilan etti ve Suriye askerlerinin bu alana girişini yasakladı. Aynı zamanda Suriye ordusunun 65 kilometre uzaklığa kadar ağır silah ve füze rampaları yerleştirmesini engelleme bahanesiyle daha fazla askeri önlem alacağını duyurdu.
Bu plan çerçevesinde İsrail, polis güçlerinin 15 ila 65 kilometre arasındaki bölgeye girişine izin vereceğini belirtiyor. Ancak gerçek niyet, işgalin kalıcı hale getirilmesi ve bölgenin tamamen kontrol altına alınması.
İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN ŞARA'YA TEHDİT: HER SABAH GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA...
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah İsrail işgal güçlerinin ele geçirdiği eski Suriye mevzilerini ziyaret etti. Burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı doğrudan tehdit eden Katz, şu ifadeleri kullandı:
"Ahmed Şara, her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail işgal güçlerinin Hermon Dağı'ndan kendisini izlediğini bilecek! Biz buradayız ve Suriye'nin güneyindeki güvenlik bölgesinin tamamen silahsızlandırılmasını sağlayacağız!"
Orta Doğu'da kana doymayan İsrail'in amacı net: Suriye'yi uzun vadeli işgal altında tutmak ve bölgeyi tamamen kontrol etmek!
İŞGALİ SÜRDÜRMEK İÇİN BAHANE: 'ESAD'IN SİLAHLARI'
İsrail işgal güçleri, Suriye'deki yönetim değişikliğini bahane ederek Suriye askeri mevzilerine yönelik saldırılarını artırdı. Tel Aviv yönetimi, yeni Suriye yönetiminin sınır hattına asker konuşlandırmasını engellemek için hem eski hem de yeni askeri noktaları hedef alıyor.
İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye mevzilerine saldırılar düzenlerken eski Esad rejiminden kalan silahların, yeni yönetime geçmesini engellemek için de operasyonlar gerçekleştirildiği bildiriliyor.
İSRAİL DÜRZİLER ÜZERİNDEN OYUN KURUYOR
İsrail hükümeti, işgal planlarını bölgedeki Dürzi nüfusu kullanarak daha da güçlendirmek istiyor. İsrail, sınır bölgesindeki Dürzi topluluğu ile bağlantı kurmak için yeni bir 'koordinasyon birimi' oluşturdu. Buna göre;
İsrail'in kontrolündeki Dürzilerin İsrail'e girişine ve burada çalışmalarına izin verilecek.
İsrail, Dürzi köylerinin altyapısını 'onarma' bahanesiyle bölgeye daha fazla nüfuz edecek.
Esad rejimi altında ayrılmış olan Dürzi ailelerin 'birleşmesine' izin verilecek.
DÜRZİ LİDERLER İSRAİL'E ÖFKE KUSMUŞTU
Geçtiğimiz hafta İsrail tarafından gelen Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'yi bölme açıklamalarına Dürzi toplumundan büyük tepkiler gelmişti.
Dürzilerin yaşadığı Süveyda'daki en büyük Dürzi silahlı grubu "Onur Adamları Hareketi"nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, pusulalarının Şam olduğunu vurgulamıştı:
"Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu. Netanyahu'nun Suriye'deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz."
"SİYONİST PROJE ZAYIF ZİHİNLERİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"
Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri ise Suriye'den ayrılma ya da bölünme çağrısında bulunmadığını, taleplerinin "Suriye topraklarının ve halkının birliği ve onurlu bir yaşam" olduğunu söylemişti.
Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat da konuya dair bir açıklama yapmıştı.
"Suriye'deki mevcut aşamanın ciddiyeti" konusunda uyaran Canbolat, "Siyonist proje, zayıf zihinleri bir iç savaşa sürüklemek istiyor." demişti.
İŞGAL BÜYÜYOR: 40 BİN SURİYELİ REHİN Mİ TUTULUYOR?
İsrail'in kontrol ettiği bölgede 25 bini Golan'da, 15 bini Hermon Dağı eteklerinde olmak üzere yaklaşık 40 bin Suriye vatandaşı yaşıyor. Bunların büyük bir kısmı, İsrail'in saldırıya uğramaları halinde 'koruma' bahanesiyle kontrol altında tutmayı vaat ettiği Dürzi topluluğuna mensup.
Ancak İsrail Dürzileri bölgede bir kalkan olarak kullanıyor ve onları kendi işgal stratejisinin bir parçası haline getiriyor.
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