Tel Aviv Suriye’de sınırı aştı! İşgal güçlerinden skandal karar

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Bu bölgedeki işgal birlikleri, Suriye topraklarına derinlemesine yayılan üç tugayla güçlendirilmiş vaziyette. İsrail işgal güçleri, yalnızca kendi güvenliği bahanesiyle değil, Suriyelilerin dahi bu topraklara girişini engellemek için yeni uygulamalar devreye sokuyor.

İŞGALİ MEŞRULAŞTIRMA HAMLESİ: 'GÜVENLİK BÖLGESİ' YALANI!

Siyonist güçler, Suriye'nin güneyinde sınırdan 15 kilometrelik bir alanı işgal bölgesi ilan etti ve Suriye askerlerinin bu alana girişini yasakladı. Aynı zamanda Suriye ordusunun 65 kilometre uzaklığa kadar ağır silah ve füze rampaları yerleştirmesini engelleme bahanesiyle daha fazla askeri önlem alacağını duyurdu.