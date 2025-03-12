Ankara’nın gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Terör örgütünün silah bırakması sahada nasıl yankı bulacak?

Suriye'de PKK/YPG'nin saldırılarını protesto eden Suriyeliler (AA)

LAZKİYE'DE SON DURUM NE?

Suriye'de YPG ile varılan anlaşmanın yankıları sürerken, Lazkiye'deki olaylar da dikkatle izleniyor. Ayrıca, anlaşmanın sadece YPG ile sınırlı kalmadığı, Dürzilerle de benzer bir mutabakat sağlandığı iddiaları gündemde.

Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'de kontrolün sağlandığını duyurmuştu.Yerel basının bildirdiğine göre bölgede sakinlik hakim.

BAŞKAN ERDOĞAN: KAZANAN SURİYELİLER OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmaya ilişkin değerlendirilmesinde "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz." demişti.

Başkan Erdoğan, "mutabakatın eksiksiz uygulanmasının kazananının" Suriye halkı olacağını eklemişti.