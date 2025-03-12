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Ankara'nın gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Terör örgütünün silah bırakması sahada nasıl yankı bulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 09:27 Güncelleme: 12.03.2025 09:37
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Ankara’nın gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Terör örgütünün silah bırakması sahada nasıl yankı bulacak?

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşma, Ankara’da yakından takip ediliyor. Türkiye, bu süreçte iki kritik noktaya odaklandı: Uygulama ve entegrasyon. Şam ve YPG arasındaki anlaşmanın sahadaki yansımaları merak konusu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 8 maddelik anlaşma, bölgedeki güç dengelerini değiştirebilir. Suriye'nin bölünmesine karşı bir tutum sergileyen bu mutabakat sonrası gözler Ankara'nın atacağı adımlara çevrildi.

SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara (AA)SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara (AA)

TÜRKİYE SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye, anlaşmanın sahadaki etkilerini izlerken özellikle terör örgütü içindeki yabancı milislerin Suriye'den çıkarılması konusuna vurgu yapıyor. SABAH'ın haberine göer bu noktada izlenecek yol haritası ve takvim, Ankara'nın odak noktasında olacak.

Suriye'de PKK/YPG'nin saldırılarını protesto eden Suriyeliler (AA)Suriye'de PKK/YPG'nin saldırılarını protesto eden Suriyeliler (AA)

LAZKİYE'DE SON DURUM NE?

Suriye'de YPG ile varılan anlaşmanın yankıları sürerken, Lazkiye'deki olaylar da dikkatle izleniyor. Ayrıca, anlaşmanın sadece YPG ile sınırlı kalmadığı, Dürzilerle de benzer bir mutabakat sağlandığı iddiaları gündemde.

Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'de kontrolün sağlandığını duyurmuştu.Yerel basının bildirdiğine göre bölgede sakinlik hakim.

BAŞKAN ERDOĞAN: KAZANAN SURİYELİLER OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmaya ilişkin değerlendirilmesinde "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz." demişti.

Başkan Erdoğan, "mutabakatın eksiksiz uygulanmasının kazananının" Suriye halkı olacağını eklemişti.

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Ankara’nın gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Terör örgütünün silah bırakması sahada nasıl yankı bulacak? Ankara’nın gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Terör örgütünün silah bırakması sahada nasıl yankı bulacak? Ankara’nın gözü Suriye anlaşmasının üzerinde! Terör örgütünün silah bırakması sahada nasıl yankı bulacak?
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