Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro reformları referanduma götürmeye hazırlanıyor

Petro, 8 senatörün sağlık reformunu ikinci kez reddetme niyetlerini açıklamasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin reformları engellediğini, halkın doğrudan karar vermesi için referandum düzenleyeceklerini söyledi.

Kongre'nin seçmen iradesine saygı göstermediğini savunan Petro, şöyle devam etti:

"Ulusal hükümet, Kolombiya'daki çalışma, sağlık ve diğer reformların geleceğini halkla istişare edecek ve bu amaçla referandum çağrısı yapacak. Bu, halka yalnızca harekete geçmeleri için değil, aynı zamanda karar vermeleri için de yapılan bir çağrıdır. Anayasa, halkın doğrudan karar almasına izin vermektedir."

Senato'yu, topluma fayda sağlayacak reformları engellemekle suçlayan Petro, "Hükümet bu nedenle başka bir yol izlemeye karar verdi, çünkü karar yetkisinin halkta olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Petro, muhalefet ve iş dünyasına ulusal anlaşma çağrısı yaptıklarını ancak önerilerinin ciddiye alınmadığını ve antidemokratik engellerle karşılaştıklarını ifade etti.

Halkı reformları desteklemek için seferber olmaya çağıran Petro, referandumun 2026 seçimleri için de siyasi bir zemin oluşturabileceğini ima etti.

SENATO BAŞKANI PETRO'YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada, Kolombiya Senatosu Başkanı Efrain Cepeda, Petro'nun açıklamalarına X üzerinden tepki gösterdi.

Cepeda, "Senato'nun Yedinci Komisyonu'nda karar alan üyeler şu anda sözleriniz nedeniyle risk altında. Ancak siz onlara saldırırken biz de buradan onların ve ailelerinin güvenliğini savunacağız. Cumhuriyet Kongresi'nin köşeye sıkıştırılmasına ya da kaprislerinize maruz kalmasına izin vereceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kongre, halkı temsil eder ve demokratik seçimlerle oluşur. Bu ülkede haklı olan tek kişi siz değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, uzun süredir çıkarmaya çalıştığı çalışma, emeklilik, eğitim ve sağlık reformlarının Kongre'de muhalefetin engeline takıldığını belirtiyor.

Petro'nun reformları, muhalefet tarafından istihdam maliyetlerini artıracağı ve işsizliği teşvik edeceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Petro ise reformların kampanya vaatlerini yerine getirmek ve toplumsal adaleti sağlamak için gerekli olduğunu vurguluyor.