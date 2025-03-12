12 Mart 2025, Çarşamba
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ABD'de nitrojen gazıyla gerçekleştirilecek idam durduruldu!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 06:28
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ABD’de nitrojen gazıyla gerçekleştirilecek idam durduruldu!

ABD'de bir federal yargıç, Louisiana eyaletinde gelecek hafta nitrojen gazı kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan idamı durdurma kararı aldı.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Shelly Dick, mahkum Jessie Hoffman Jr'ın 18 Mart'ta nitrojen gazı yöntemiyle idam edilmesini engelleyen ihtiyati tedbir kararına hükmetti.

Dick, kararında, nitrojen gazıyla oksijen yetmezliğine (hipoksi) yol açılmasının, ABD Anayasası'nın Sekizinci Değişikliği kapsamında "zalimce ve olağan dışı bir ceza" olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, eyaletin karara derhal itiraz edeceğini duyurdu.

Bu, Louisiana'da son 15 yılda gerçekleştirilecek ilk idam olacaktı.

Hoffman, şubat ayında eyalete açtığı davada idamının durdurulmasını talep etmişti. Hoffman'ın avukatları, geçen hafta yapılan duruşmada, nitrojen gazıyla idam yönteminin ABD Anayasası çerçevesinde "zalimce" olduğunu savunmuştu.

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