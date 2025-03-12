Irak Başbakanı Sudani Suriyelilere saldıran grubun yakalanması için talimat verdi

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarında, Irak'ta çalışan bir grup Suriyeliye yönelik, kendilerine "Ya Ali Halk Teşkilatı" adını veren bir fraksiyona ait olduğu belirtilen maskeli bir grup tarafından gerçekleştirilen utanç verici şiddet eylemlerini gösteren görüntü yayınlandığı hatırlatılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Iraklıların ahlakıyla uyuşmayan bu yasa dışı eylemleri gerçekleştirenleri yakalamak için özel bir güvenlik ekibinin kurulması talimatını verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Irak ve Suriye'nin iki kardeş halkı arasında derin ilişkilerin olduğu kaydedilerek, söz konusu saldırıları gerçekleştirdiği kanıtlananlara karşı hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanacağı bildirildi.

Irak'ta kendilerine "Ya Ali Halk Teşkilatı" adını veren maskeli bir grup tarafından Suriye yönetimini destekledikleri gerekçesiyle bazı Suriye vatandaşlarına saldırı düzenlendiği görüntüler yayınlanmıştı.