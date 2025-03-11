Trump’ın göz diktiği Grönland’da seçmenler sandık başına gidiyor

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Grönland İçişleri Bakanlığına göre, 57 bin nüfuslu adada yaklaşık 40 bin 500 kişi oy kullanma hakkına sahip.

Seçimin, mevcut Başbakan Mute Bourup Egede'nin liderliğindeki Inuit Ataqatigiit (Halk Topluluğu) Partisi ile bağımsızlık yanlısı Erik Jensen liderliğindeki Siumut Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

Son anketler, Inuit Ataqatigiit'in yüzde 31 ile önde olduğunu, Siumut'un ise yüzde 21,9 ile ikinci sırada yer aldığını gösteriyor.