ABD’de hava ambulansı düştü

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğü kaydedilerek, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.