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ABD'de hava ambulansı düştü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 09:53
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ABD’de hava ambulansı düştü

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde bir hava ambulansının düştüğü bildirildi.

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü. Kaza sırasında ambulansta hasta bulunmadığı belirtildi.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğü kaydedilerek, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bildirildi.

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ABD’de hava ambulansı düştü ABD’de hava ambulansı düştü ABD’de hava ambulansı düştü
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