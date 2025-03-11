Pakistan'da 450 yolcu esir alındı
AFP'nin bildirdiği son dakika haberine göre Pakistan'da bir trende 450 yolcu esir alındı.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde militanlar, bir yolcu trenine ateş açtı. Saldırıyı üstlenen Beluc Kurtuluş Ordusu, trenden rehineler aldıklarını iddia etti.
AFP 450 kişinin rehine alındığını bildirildi.
ARALARINDA GÜVENLİK GÜÇLERİ VAR
Beluc Kurtuluş Ordusu (BLA), trenden aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu rehineler aldıklarını açıkladı.
Olayın ardından güvenlik güçleri, Belucistan'ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine intikal etti. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan hükümetinin acil durum önlemleri aldığını ve tüm ilgili kurumların durumu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti.
ESİR ALAN İSYANCI GRUBUN AMACI NE?
Belucistan'daki militan gruplar, hükümet ve orduya karşı yıllardır isyan etmekte ve Çin'in bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlemekte. Beluc Kurtuluş Ordusu, Belucistan'ın bağımsızlığını talep eden en büyük etnik isyancı grup.
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