11 Mart 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da 450 yolcu esir alındı

Pakistan'da 450 yolcu esir alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 14:06 Güncelleme: 11.03.2025 14:23
ABONE OL
Pakistan’da 450 yolcu esir alındı

AFP'nin bildirdiği son dakika haberine göre Pakistan'da bir trende 450 yolcu esir alındı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde militanlar, bir yolcu trenine ateş açtı. Saldırıyı üstlenen Beluc Kurtuluş Ordusu, trenden rehineler aldıklarını iddia etti.

AFP 450 kişinin rehine alındığını bildirildi.

ARALARINDA GÜVENLİK GÜÇLERİ VAR

Beluc Kurtuluş Ordusu (BLA), trenden aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu rehineler aldıklarını açıkladı.

Beluc Kurtuluş Örgütü militanları (Arşiv)Beluc Kurtuluş Örgütü militanları (Arşiv)

Olayın ardından güvenlik güçleri, Belucistan'ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine intikal etti. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan hükümetinin acil durum önlemleri aldığını ve tüm ilgili kurumların durumu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti.

ESİR ALAN İSYANCI GRUBUN AMACI NE?

Belucistan'daki militan gruplar, hükümet ve orduya karşı yıllardır isyan etmekte ve Çin'in bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlemekte. Beluc Kurtuluş Ordusu, Belucistan'ın bağımsızlığını talep eden en büyük etnik isyancı grup.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan’da 450 yolcu esir alındı Pakistan’da 450 yolcu esir alındı Pakistan’da 450 yolcu esir alındı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör