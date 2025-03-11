Pakistan’da 450 yolcu esir alındı

Beluc Kurtuluş Örgütü militanları (Arşiv)



Olayın ardından güvenlik güçleri, Belucistan'ın Bolan bölgesindeki Mushqaf bölgesine intikal etti. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan hükümetinin acil durum önlemleri aldığını ve tüm ilgili kurumların durumu kontrol altına almak için seferber edildiğini belirtti.

ESİR ALAN İSYANCI GRUBUN AMACI NE?



Belucistan'daki militan gruplar, hükümet ve orduya karşı yıllardır isyan etmekte ve Çin'in bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenlemekte. Beluc Kurtuluş Ordusu, Belucistan'ın bağımsızlığını talep eden en büyük etnik isyancı grup.