İşte ABD Hamas görüşmesinin arkasındaki isim! Filistinli ünlü iş adamı müzakerede kilit rolde

Filistinli ünlü iş adamı Beşar el-Masri (Arşiv)

Haberde, Gazze'nin yeniden inşası çabalarına öncülük edebilecek isimlerden biri olarak öne çıkan Masri'nin, Hamas ya da Filistin yönetimi ile bağı olmayan pragmatik bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINDA BİR ROLÜ OLACAK MI?



Masri daha önce verdiği bir röportajda, "Şimdi dünya Gazze'de yaşananları izlerken şu soru akla geliyor: Gazze'yi yeniden inşa edecek kişi Masri mi olacak?" ifadelerini kullanmıştı.



Filistin'in Nablus kentinde doğan milyarder işadamı Masri, işgal altındaki Batı Şeria'da hayata geçirilen en büyük proje olan Ravabi kentinin yatırımcısıydı.