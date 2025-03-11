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İşte ABD Hamas görüşmesinin arkasındaki isim! Filistinli ünlü iş adamı müzakerede kilit rolde

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 16:36 Güncelleme: 11.03.2025 16:48
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İşte ABD Hamas görüşmesinin arkasındaki isim! Filistinli ünlü iş adamı müzakerede kilit rolde

ABD vatandaşı Filistinli ünlü işadamı Beşar el-Masri'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze planı' için kilit bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.

The Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hamas'la görüşmeler yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Gazze'nin geleceği konusunda Mısri'ye danıştığı öne sürüldü.

Trump'ın Gazze'ye ilişkin planında kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandıran Masri'nin, Boehler'in danışmanı olduğu hatırlatıldı.

MASRİ'NİN ÖZEL UÇAĞIYLA BÖLGEYE SEYAHAT ETTİ

Hamas'la yürütülen görüşmeler de dahil olmak üzere Boehler'in bölgeyi ziyaretlerinde, Masri'nin özel uçağını kullandığı ve Filistinli işadamının kendisine eşlik ettiği aktarıldı.

Filistinli ünlü iş adamı Beşar el-Masri (Arşiv) Filistinli ünlü iş adamı Beşar el-Masri (Arşiv)

Haberde, Gazze'nin yeniden inşası çabalarına öncülük edebilecek isimlerden biri olarak öne çıkan Masri'nin, Hamas ya da Filistin yönetimi ile bağı olmayan pragmatik bir figür olarak öne çıktığı belirtildi.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINDA BİR ROLÜ OLACAK MI?

Masri daha önce verdiği bir röportajda, "Şimdi dünya Gazze'de yaşananları izlerken şu soru akla geliyor: Gazze'yi yeniden inşa edecek kişi Masri mi olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'in Nablus kentinde doğan milyarder işadamı Masri, işgal altındaki Batı Şeria'da hayata geçirilen en büyük proje olan Ravabi kentinin yatırımcısıydı.

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İşte ABD Hamas görüşmesinin arkasındaki isim! Filistinli ünlü iş adamı müzakerede kilit rolde İşte ABD Hamas görüşmesinin arkasındaki isim! Filistinli ünlü iş adamı müzakerede kilit rolde İşte ABD Hamas görüşmesinin arkasındaki isim! Filistinli ünlü iş adamı müzakerede kilit rolde
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