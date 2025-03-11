Bezoss'tan ifade özgürlüğüne darbe! Eleştiriyi kaldıramadı sahibi olduğu gazetenin editörü istifa etti
Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin köşe yazarı ve editörü Ruth Marcus, gazetenin sahibi Jeff Bezos'u eleştiren yazısının yayımlanmaması üzerine, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Marcus, istifasını meslektaşlarına gönderdiği e-postayla duyurdu.
Washington Post'ta geçirdiği 40 yılı aşkın sürenin ardından istifa kararını "büyük üzüntüyle" aldığını belirten Marcus, bu kararı Bezos'un gazetenin görüş bölümüyle ilgili yaptığı değişikliği eleştiren köşe yazısının kendisine haber verilmeden yayımlanmaması sonucunda verdiğini kaydetti.
KÖŞE YAZARLARINA SANSÜR: ÖZGÜRLÜKLERİ TEHLİKEDE
Marcus, "Gazetenin yayıncısı Will Lewis'in, Jeff'in bu kararına saygı çerçevesinde karşıt düşünceyle yazdığım köşe yazısını yayımlamama kararı, köşe yazarlarının ele almak istedikleri konuları seçme ve düşündüklerini söyleme konusundaki geleneksel özgürlüklerinin tehlikeli şekilde aşındığının altını çiziyor." ifadesini kullandı.
Diğer yandan, Washington Post sözcüsü Olivia Petersen, yaptığı açıklamada, gazetenin "Marcus'un önemli katkıları için minnettar" olduğunu belirterek "Ayrılma kararına saygı duyuyoruz ve kendisine en iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.
EDİTORYAL SAYFA EDİTÖRÜ DE İŞTEN AYRILMIŞTI
Bezos, 27 Şubat'ta bundan sonra gazetenin görüş bölümünde kişisel özgürlükler ve serbest piyasalar üzerine yazılara yer verileceğini; bu iki konuyla uyuşmayan görüşlerin artık WP'de yayımlanmayacağını duyurmuştu.
Aldığı karar sonrasında WP'nin Editoryal Sayfa Editörü David Shipley'nin işten ayrıldığını belirten Bezos, Shipley'nin kararına saygı duyduğunu belirterek "Bu önemli bir değişiklik, kolay olmayacak ve yüzde 100 kararlılık gerektirecek." ifadesini kullanmıştı.
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