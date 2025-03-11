Bezoss’tan ifade özgürlüğüne darbe! Eleştiriyi kaldıramadı sahibi olduğu gazetenin editörü istifa etti

The Washington Post binası (Arşiv)

Diğer yandan, Washington Post sözcüsü Olivia Petersen, yaptığı açıklamada, gazetenin "Marcus'un önemli katkıları için minnettar" olduğunu belirterek "Ayrılma kararına saygı duyuyoruz ve kendisine en iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi.



EDİTORYAL SAYFA EDİTÖRÜ DE İŞTEN AYRILMIŞTI



Bezos, 27 Şubat'ta bundan sonra gazetenin görüş bölümünde kişisel özgürlükler ve serbest piyasalar üzerine yazılara yer verileceğini; bu iki konuyla uyuşmayan görüşlerin artık WP'de yayımlanmayacağını duyurmuştu.



Aldığı karar sonrasında WP'nin Editoryal Sayfa Editörü David Shipley'nin işten ayrıldığını belirten Bezos, Shipley'nin kararına saygı duyduğunu belirterek "Bu önemli bir değişiklik, kolay olmayacak ve yüzde 100 kararlılık gerektirecek." ifadesini kullanmıştı.