Pakistan’da rehine krizi! 13 militan öldürüldü 80 rehine kurtarıldı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Bolan bölgesinde ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü tarafından düzenlenen tren saldırısı, büyük bir rehine krizine yol açtı.

ÇOK SAYIDA REHİNE VAR

Ketta-Peşaver seferini yapan yolcu trenine gerçekleştirilen saldırıda, güvenlik güçleri harekât başlatarak 13 militanı etkisiz hale getirdi ve 80 rehineyi kurtardı. Ancak, saldırganların hâlâ bir kısmını rehin tutmaya devam ettiği ve operasyonların sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, militanların kadınlar ve çocukları canlı kalkan olarak kullanmasının yanı sıra, trenin içindeki diğer rehineleri kurtarma çabalarını yoğunlaştırıyor.

400 YOLCUDAN 80'İ KURTARILDI

Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, 13 militan etkisiz hale getirilirken, 26'sı kadın 11'i çocuk toplam 80 rehine kurtarıldı. Diğer rehinlerin kurtarılması için operasyon devam ederken, kurtarılanlar tedavi için hastaneye sevk edildi.

KADINLARI VE ÇOCUKLARI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR

Güvenlik güçleri, militanların küçük gruplara ayrıldığını aktararak, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtti. Trenin 400'den fazla yolcu taşıdığı tahmin edilirken, saldırganların kaç kişi rehin tuttuğu henüz bilinmiyor.