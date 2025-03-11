İtalya’dan ABD’ye tarife heyeti: Washington’la diyaloğun bir yolunu bulmalıyız

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İtalya'nın gümrük vergileri hakkında görüşmek üzere ABD'ye bir heyet gönderdiğini söyledi.

Tajani, devlet haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün, gümrük tarifeleri durumu hakkında Amerikalı yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gönderdiğim bir heyet var. Bu heyet, ticaret anlaşmaları konusunda münhasır yetkiye sahip olan AB Komisyonu ile uyumlu bir şekilde çalışıyor." dedi.

ABD İLE DİYALOĞUN BİR YOLUNU BULMAMIZ GEREKİYOR"

İtalya'nın ihracatının ilerlemesini sağlamak için hükümetin bir plan üzerinde çalıştığını belirtti.

Tajani, "Bu arada Meksika'dan Körfez ülkelerine, Endonezya'dan Japonya'ya, Türkiye'ye kadar diğer pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ve aynı zamanda ABD ile diyaloğun bir yolunu bulmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

İTALYAN ŞİRKETLERİNDE "FIRTINADA" DESTEK SÖZÜ

Çin'den sonra en fazla ihracat ürün çeşitliliğine sahip ülke konumunda olduklarını belirten Tajani, İtalyan şirketlerine "fırtınada" ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Ürünlerimiz yüksek kalitededir ve İtalyan ürünleri isteyenler, daha pahalı olsalar bile, bunları satın alacaktır. İtalyan ürünlerinin yüksek kalitesi, bu konuya gümrük vergileri konusunda fazla endişelenmeden bakmamızı sağlayan bir garantidir."

ABD'nin İtalya'ya yönelik gümrük vergileri konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadığını, bu konu üzerinde çalıştıklarını ve 21 Mart'ta Senato'ya bir plan sunacaklarını belirtti.