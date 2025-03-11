Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte UCM kararıyla tutuklandı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev yaptığı sürede insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklandı.
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediğine dair bir tutuklama emri çıkarması üzerine Manila'da tutuklandı.
Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Duterte'nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia ediliyor.