Tel Aviv’den 10 İsrailli esire karşılık 60 günlük ateşkes önerisi

Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katıldığı, İsrail müzakere heyetinin Doha'daki görüşmeleri sürdürdüğü ve ateşkesi Witkoff'un teklifine uygun olarak 60 gün uzatmayı kabul ettiği aktarıldı.

İsrail'in arabuluculara sunduğu teklifin "60 günlük ateşkesin devreye girdiği ilk gün Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli sağ esirin, son gün ise geri kalan esirlerin serbest bırakılmasını" içerdiği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'in saldırıları tamamen durdurmayı reddetmesinden dolayı bu girişimin uygulanabilirliğine ilişkin şüpheler barındırdığı kaydedildi.

YENİ MÜZAKERE TURUNUN BAŞLADIĞI BİLDİRİLMİŞTİ

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, dün de Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

İsrail müzakere heyetinin dün "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turunun başladığını açıklamıştı.