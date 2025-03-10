Trudeau’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanada’nın yeni başbakanı: İlk iş Trump’a savaş açtı

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GÜMRÜK SAVAŞLARI: AMERİKALILAR BİZE SAYGI GÖSTERENE KADAR...

Trump, Kanada'nın ihracata dayalı ekonomisini çökertebilecek ek tarifelerle tehdit ederken siyasette henüz yeni olan Carney, partiyi yeniden canlandırmak ve Trump'la ticaret görüşmelerini denetlemek için en iyi konumda olduğunu savundu.

Trudeau, Trump'ın Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak ABD'ye 30 milyar Kanada doları tutarında misilleme gümrük vergileri getirdi.

Carney, "Amerikalılar bize saygı gösterene kadar hükümetimiz gümrük vergilerini uygulamaya devam edecek." dedi.