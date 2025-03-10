Trudeau'nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanada'nın yeni başbakanı: İlk iş Trump'a savaş açtı
Kanada'nın iktidardaki Liberal Partisi'nin liderliği için yapılan yarışı eski merkez bankası başkanı Mark Carney kazandı ve resmi sonuçlara göre başbakan olarak Justin Trudeau'nun yerini alacak.
Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazandı.
Carney, Başkan Donald Trump yönetimindeki uzun süredir müttefiki olan ABD ile ticaret savaşının ortasında olan ve yakında genel seçime gitmek zorunda kalan Kanada'nın çalkantılı bir döneminde görevi devralacak.
59 yaşındaki Carney, yaklaşık 152 bin parti üyesinin oy kullandığı seçimde oyların yüzde 86'sını alarak eski Maliye Bakanı Chrystia Freeland'ı geride bıraktı.
İLK İŞ TRUMP'I HEDEF ALDI: BAŞARILI OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Carney, Trump hakkında "Ekonomimizi zayıflatmaya çalışan biri var." dedi ve parti toplantısında yüksek sesle yuhalamalara yol açtı. Carney şöyle devam etti:
"Kanadalı işçilere, ailelere ve işletmelere saldırıyor. Onun başarılı olmasına izin veremeyiz. Bu her zamanki gibi bir iş olmayacak. Daha önce hayal etmediğimiz şeyleri, mümkün olduğunu düşünmediğimiz hızlarda yapmak zorunda kalacağız."
Trudeau, Ocak ayında iktidarda geçirdiği dokuz yılın ardından, kendisine olan güvenin azalması üzerine istifa edeceğini duyurmuş, iktidardaki Liberal Parti'nin onu değiştirmek için hızlı bir yarışa girmesine neden olmuştu.
GÜMRÜK SAVAŞLARI: AMERİKALILAR BİZE SAYGI GÖSTERENE KADAR...
Trump, Kanada'nın ihracata dayalı ekonomisini çökertebilecek ek tarifelerle tehdit ederken siyasette henüz yeni olan Carney, partiyi yeniden canlandırmak ve Trump'la ticaret görüşmelerini denetlemek için en iyi konumda olduğunu savundu.
Trudeau, Trump'ın Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak ABD'ye 30 milyar Kanada doları tutarında misilleme gümrük vergileri getirdi.
Carney, "Amerikalılar bize saygı gösterene kadar hükümetimiz gümrük vergilerini uygulamaya devam edecek." dedi.
"TRUMP'LA BAŞA ÇIKMAK İÇİN EN İYİ ADAY BENİM"
Carney'nin zaferi, gerçek bir siyasi geçmişi olmayan bir yabancının Kanada başbakanı olduğu ilk seferi temsil ediyor. İki G7 merkez bankasının - Kanada ve İngiltere - valisi olarak görev yapan ilk kişi olarak deneyiminin, Trump'la başa çıkmak için en iyi aday olduğu anlamına geldiğini söyledi.
SEÇİMLER İÇİN YENİ TARİH
Kanada'da 20 Ekim'e kadar bir seçim yapılması gerekiyor. Ancak anketler, Liberallerin ve Muhafazakarların çoğunluk hükümeti kuramayacağını gösteriyor.
Liberal Parti'den iki kaynak Reuters haber ajansına, Carney'nin önümüzdeki haftalarda seçim çağrısı yapacağını, bu nedenle seçimin çok daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.
Carney, Avam Kamarası'nda bir sandalyeye sahip olmadan da yasal olarak başbakanlık görevini yürütebilir; ancak gelenek, onun en kısa sürede bir sandalye kazanmaya çalışması gerektiğini söylüyor.
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