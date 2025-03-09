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Hindistan'da güvenlik güçleri ile yerel halk arasında çatışma: 1 ölü 43 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 17:00
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Hindistan’da güvenlik güçleri ile yerel halk arasında çatışma: 1 ölü 43 yaralı

Hindistan'ın şiddet olaylarıyla gündeme gelen Manipur eyaletinde Kuki topluluğundan protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Kuki topluluğu, hükümetin eyalette "araçların serbest dolaşımına" yönelik kararını protesto etti.

Eyalet polisinin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, protestocuların, eyaletin başkenti Imphal'dan yola çıkan, güvenlik güçlerinin eşlik ettiği otobüslerin önünü kestiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçleri ile silahlı kişilerin de bulunduğu belirtilen topluluk üyeleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SERT MÜDAHALE

Güvenlik güçlerinin, ateş açan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulunduğu, çatışmada güvenlik güçlerinden 27 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kuki topluluğundan bir kişinin öldüğü,16 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

TOPLULUK LİDERLERİNDEN HALKA ÇAĞRI

Öte yandan, Kuki topluluğu liderlerinden biri, hükümetin "serbest dolaşım girişimine şiddetle karşı çıkacaklarını" belirterek topluluk üyelerine bulundukları bölgelerde yolları kapatmaları çağrısı yaptı.

Manipur'da nüfusun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde Kukiler dahil diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'te şiddet olayları başlamıştı.

Askere "Vur" emrinin verildiği eyalette şiddet olaylarında 250'den fazla kişi öldü, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Hindistan’da güvenlik güçleri ile yerel halk arasında çatışma: 1 ölü 43 yaralı Hindistan’da güvenlik güçleri ile yerel halk arasında çatışma: 1 ölü 43 yaralı Hindistan’da güvenlik güçleri ile yerel halk arasında çatışma: 1 ölü 43 yaralı

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