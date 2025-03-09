İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 1 asker hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Kefr Killa beldesinde Lübnanlılara ateş açtı.

Saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.