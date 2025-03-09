ABD ve Rusya’dan BMGK’ye Suriye için acil toplantı çağrısı

Suriye'de tırmanan çatışmalar ve artan şiddet olayları nedeniyle ABD ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. İki ülkenin ortak talebi doğrultusunda düzenlenecek toplantının pazartesi günü gerçekleşmesi beklenirken, Suriye'deki mevcut durum ve uluslararası toplumun atacağı adımların ele alınması öngörülüyor.

NE OLDU?

Suriye'de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında 6 Mart'tan bu yana devam eden çatışmalarda, 745 sivil ile 125 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 148 Esad unsuru da etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek…