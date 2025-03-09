İsrail’den Batı Şeria’ya baskın

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda Silvad ve Deyr Kıddis kasabalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri 6 kişiyi gözaltına aldı.



Ayrıca İsrail işgal güçleri El Halil kentinin çeşitli beldelerinde Filistinlilerin evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Girdiği evleri ve eşyaları tahrip eden askerler, 7 kişiyi gözaltına aldı.

HASTANE KAMERA KAYITLARINA ZORLA EL KONULDU



Haberde İsrail güçlerinin, kentteki El-Ehli Devlet Hastanesine de zorla girerek kamera kayıtlarına el koyduğu bilgisi verildi.



Öte yandan Tubas kentinde El-Faria Mülteci Kampı'na giren askerler, evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltına aldı.



Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin kampa baskın yaptığını ve ardından takviye kuvvetlerin geldiğini söyledi.



Tanıklar, 3 genci gözaltına alan İsrail askerlerinin, Tayser Kontrol Noktası yönünden çekildiğini belirtti.

GÖZALTI, BASKIN VE SALDIRILAR...



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.