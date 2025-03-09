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Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 16:30
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Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024'te girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde Lebedevka köyünü geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Lebedevka köyü kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

UKRAYNA'NIN KAYIPLARI PAYLAŞILDI

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bine yakın asker, 387 tank, 300 piyade savaş aracı, 264 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 163 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 88 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kursk bölgesinde 5, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

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Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi Rusya bir yerleşim yerini daha ele geçirdi
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