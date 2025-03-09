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Çinli araştırmacılardan bilim dünyasına katkı: Antarktika'da 6 yeni bakteri keşfedildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 16:20 Güncelleme: 09.03.2025 16:21
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Çinli araştırmacılardan bilim dünyasına katkı: Antarktika’da 6 yeni bakteri keşfedildi

Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsünden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika'daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.

Araştırmacılar, 3 bin 500'ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının "muhafazasını standartlaştırarak" 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.

Birçok yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfeden araştırmacılar, bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.

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Çinli araştırmacılardan bilim dünyasına katkı: Antarktika’da 6 yeni bakteri keşfedildi Çinli araştırmacılardan bilim dünyasına katkı: Antarktika’da 6 yeni bakteri keşfedildi Çinli araştırmacılardan bilim dünyasına katkı: Antarktika’da 6 yeni bakteri keşfedildi
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