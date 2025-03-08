Big Ben’de tarihi protesto: Parlamento kulesinde “Özgür Filistin” sloganları!
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir protestocu, Big Ben olarak bilinen Parlamento Kulesi’ne tırmanarak Filistin bayrağı açtı. Eylemci, “Özgür Filistin” sloganları atarken, İngiliz polisi bölgeyi güvenlik çemberine aldı, köprü trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, 'Yaklaşık 5 saattir süren bir eyleme şahitlik ediyor Big Ben. Çıplak ayakla tırmandı ve protestosuna devam ediyor.' dedi. İngiltere Parlamentosu, olayla ilgili güvenlik önlemleri hakkında yorum yapmayacağını açıkladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir protestocu Westminster Parlamentosu'nun ünlü kulesi "Big Ben"e tırmanarak Filistin bayrağı açtı. Eylem, kent merkezinde büyük yankı uyandırırken, bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
A Haber muhabiri Alpaslan Düven olay yerinden yaptığı canlı yayında, protestonun yaklaşık 5 saattir sürdüğünü ve eylemcinin çıplak ayakla kuleye tırmandığını belirtti. Düven, "Olay yerine hızla ulaşan İngiliz polisi bölgede geniş önlemler aldı ve köprüde trafik kapatıldı" ifadelerini kullandı.
POLİS VE İTFAİYEDEN MÜDAHALE
Kuleye tırmanan eylemcinin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestocular ağır hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, İsrail'e silah satışını durdurmak için mücadele ettiği için terörist ilan ediliyor." sözleri dikkat çekti.
Eylem sırasında "Özgür Filistin!" sloganları atan protestocu, BBC binası önünde yapılması planlanan bir gösterinin polis tarafından engellendiğini hatırlatarak, bu nedenle Westminster'daki Big Ben kulesinde bu protestoyu gerçekleştirdiğini söyledi.
İngiliz polisi olay yerine intikal ederken, kuleye çıkan itfaiye ekiplerinin eylemciyle müzakere etmeye çalıştığı görüldü. Ancak protestocu, "Polisle konuşacak hiçbir şeyim yok" diyerek yetkililerin yaklaşmasını istemedi.
TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN PROTESTOYA DEVAM ETTİ
Eylemcinin tırmanış sırasında hiçbir ekipman kullanmadığı ve çıplak ayakla tırmandığı görüntülendi. Paylaştığı videolarda, ayaklarındaki kesiklerden dolayı kan izleri bıraktığı görüldü.
İngiltere Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, "Parlamento güvenliğini aşırı derecede ciddiye alıyoruz ancak bu olay özelinde alınan önlemler konusunda yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.
Big Ben'deki protestonun, yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) itibarıyla devam ettiği bildirildi.
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