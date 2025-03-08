Big Ben’de tarihi protesto: Parlamento kulesinde “Özgür Filistin” sloganları!

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir protestocu Westminster Parlamentosu'nun ünlü kulesi "Big Ben"e tırmanarak Filistin bayrağı açtı. Eylem, kent merkezinde büyük yankı uyandırırken, bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven olay yerinden yaptığı canlı yayında, protestonun yaklaşık 5 saattir sürdüğünü ve eylemcinin çıplak ayakla kuleye tırmandığını belirtti. Düven, "Olay yerine hızla ulaşan İngiliz polisi bölgede geniş önlemler aldı ve köprüde trafik kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Londra'da bir gösterici Filistin bayrağıyla Big Ben'e tırmandı (AA)

POLİS VE İTFAİYEDEN MÜDAHALE

Kuleye tırmanan eylemcinin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestocular ağır hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, İsrail'e silah satışını durdurmak için mücadele ettiği için terörist ilan ediliyor." sözleri dikkat çekti.

Eylem sırasında "Özgür Filistin!" sloganları atan protestocu, BBC binası önünde yapılması planlanan bir gösterinin polis tarafından engellendiğini hatırlatarak, bu nedenle Westminster'daki Big Ben kulesinde bu protestoyu gerçekleştirdiğini söyledi.

İngiliz polisi olay yerine intikal ederken, kuleye çıkan itfaiye ekiplerinin eylemciyle müzakere etmeye çalıştığı görüldü. Ancak protestocu, "Polisle konuşacak hiçbir şeyim yok" diyerek yetkililerin yaklaşmasını istemedi.