ABD Ukrayna’ya uydu görüntülerini engelledi!

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yardımları durdurma kararı kapsamında, Ukrayna ile paylaşılan uydu görüntülerinin engellendiğini teyit etti.

Maxar'ın yaptığı açıklamada, şirketin ABD ve müttefik ülkelerle uydu görüntüleri ve jeo-uzamsal veri sağlamak için sözleşmeleri olduğu belirtildi. Ancak, ABD hükümeti Global Enhanced GEOINT Delivery Programı (GEGD) kapsamında Ukrayna'nın hesaplarını askıya aldı.