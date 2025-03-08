ABD Ukrayna’ya uydu görüntülerini engelledi!
Uydu görüntüleme şirketi Maxar, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda Ukrayna’ya sağlanan tüm uydu görüntülerinin engellendiğini doğruladı. ABD hükümeti, Global Enhanced GEOINT Delivery Programı (GEGD) kapsamında Ukrayna’nın erişimini askıya aldı. Uzmanlar, bu kararın Ukrayna’nın askeri istihbaratını ve savaşma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatacağını vurguladı.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yardımları durdurma kararı kapsamında, Ukrayna ile paylaşılan uydu görüntülerinin engellendiğini teyit etti.
Maxar'ın yaptığı açıklamada, şirketin ABD ve müttefik ülkelerle uydu görüntüleri ve jeo-uzamsal veri sağlamak için sözleşmeleri olduğu belirtildi. Ancak, ABD hükümeti Global Enhanced GEOINT Delivery Programı (GEGD) kapsamında Ukrayna'nın hesaplarını askıya aldı.
Askeri uzmanlar, Maxar görüntüleri olmadan Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) operasyonlarında hassas hedefleme yapamayacağını ve istihbarat servislerinin Rusya'nın askeri kapasitesini tespit etmekte zorlanacağını belirtiyor.
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden kıdemli danışman Mark Cancian, "ABD yardımlarının süresiz durdurulması, Ukrayna'nın ekipman alımını yarı yarıya azaltacak ve ordunun savaş kabiliyetini zayıflatacak" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mart'ta Ukrayna'ya yapılan tüm yardımların askıya alınması talimatını vermişti.
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