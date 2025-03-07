Katil İsrail ordusundan tarihi Nasr Camisi’ne saldırı! Ateşe verdiler

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bazı camilere baskın düzenlediği ve tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdiği belirtildi.



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nablus kentindeki birçok camiye baskın düzenleyerek tahrip etti.



İsrail askerleri Nablus kentinin Eski Şehir bölgesindeki tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdi ve itfaiyenin yangını söndürmesini de engelledi. Bu durum, alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.



Görgü tanıkları, yangının imam odasını tamamen küle çevirdiğini, caminin halıları ve dış cephesinin de zarar gördüğünü aktardı.