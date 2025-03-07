Katil İsrail ordusundan tarihi Nasr Camisi'ne saldırı! Ateşe verdiler
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Nablus kentindeki bazı camilere baskın düzenledi. Caniler, bu camiler arasında yer alan tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verirken; yanan cami hasar gördü.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bazı camilere baskın düzenlediği ve tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nablus kentindeki birçok camiye baskın düzenleyerek tahrip etti.
İsrail askerleri Nablus kentinin Eski Şehir bölgesindeki tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdi ve itfaiyenin yangını söndürmesini de engelledi. Bu durum, alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.
Görgü tanıkları, yangının imam odasını tamamen küle çevirdiğini, caminin halıları ve dış cephesinin de zarar gördüğünü aktardı.
Sosyal medyada, İsrail askerlerinin büyük bir birlikle Nasr Camisi'ne baskın düzenlediği görüntüler paylaşıldı.
Nablus'un en önemli tarihi yapılarından Nasr Camisi, Roma döneminde bir kilise olarak inşa edilmiş, 1187 yılında Haçlılara karşı kazanılan zaferin ardından camiye dönüştürülmüştü.
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Eski Şehir bölgesindeki camilere yönelik baskınlar, yapılan aramalar ve Nasr Camisi'nin kundaklanması kınandı.
İsrail ordusunun gece saatlerinde kente girerek Nasr Camisi'ni ateşe verdiği ve Nablus Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engellediği belirtilen açıklamada, "İşgal güçleri, önceden haber vermeksizin Eski Şehir'deki birçok camiye baskın düzenleyerek içeride büyük bir tahribat yaptı." ifadeleri kullanıldı.
Nablus Vakıflar Müdürü Nasır Selman da yaptığı açıklamada, "İsrail'in Nablus'taki camilere yönelik vahşi saldırıları, özellikle de tarihi ve kültürel öneme sahip Nasr Camisi'nde yaşananlar, işgalin kutsal mekanları ihlal etme konusundaki pervasızlığını gözler önüne seriyor." dedi.
Selman, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara , İsrail'in dini ve tarihi mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaları çağrısında bulundu.
Öte yandan, İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli kent ve kasabalarına düzenlediği baskınlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.
Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun BatıŞeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları hatırlatmıştı.
İsrail ordusu ayrıca 28 Şubat'ta da "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarıyla, Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Rangers maçı bugün saat kaçta? FB-Rangers mücadelesi hangi kanalda, şifresiz mi?
- ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?
- Kadınlar Günü MESAJLARI 2025 | Kadınlar için anlamlı, motive edici, kısa ve uzun 8 Mart mesajları...
- Doğum izni artacak mı, kaç ay olacak? Annelik izni son durum ne?
- Spiritüel nedir, ne anlama geliyor? Ece Gürel ve Spiritüel uyanışın bağlantısı ne?
- Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor
- ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü
- Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi oldu mu? 2025 TCMB toplantı takvimi
- İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi
- İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar
- Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!