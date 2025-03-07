Fas, Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Burita'nın, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gittiği belirtildi.



Burita'nın Mekke'deki temasları kapsamında Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini teyit ettiği kaydedildi.



Burita'nın ayrıca Fas Kralı 6. Muhammed'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'ya geçen ay gönderdiği tebrik mesajını hatırlattığı belirtilen açıklamada, Kral Muhammed'in söz konusu mesajda, Suriye halkının beklentilerini karşılayan her adıma desteklerini teyit ettiğine işaret edildi.



Kral Muhammed, Şara'ya gönderdiği mesajda, Fas'ın "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine olan desteğini" vurgulamıştı.

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