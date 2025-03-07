ABD Hamas ile görüşmeyi doğruladı! "Müzakere için değil"

ABD: Hamas ile müzakere için değil ABD'nin pozisyonunu farklı şekilde iletmek için görüştük

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile görüştüklerini doğrulayarak, bunun müzakere için değil ABD'nin pozisyonunun "farklı bir şekilde iletilmesi" için yapıldığını bildirdi.

"GÖRÜŞME MÜZAKERE İÇİN DEĞİL"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Donald Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ilk günlük basın toplantısını gerçekleştirdi. ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle görüşmesine ilişkin bir soruya Bruce, "Birisiyle bir konuşmanız varsa, bu bir müzakere veya uzlaşmazlık değildir. Bu, Amerikan pozisyonunun farklı bir şekilde iletilmesidir." yanıtını verdi.

YARDIMLARA "GÜVENLİK" BAHANESİ

Bruce, ABD'nin Hamas'a karşı pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirterek, Hamas'ın Gazze'de var olamayacağı yaklaşımını karşı tarafa ilettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemeye başlamasını ABD'nin destekleyip desteklemediği sorusu üzerine Bruce, "Yardım ancak güvenli bir çerçevede sağlanabilir, güvenli olmayan veya güvenliğini garanti edemediğimiz sürece durdurulacaktır." dedi. Bruce, yardımların durdurulmasının bir "geri çekme" olmadığını, sahada devam eden durumun bir yansıması olduğunu düşündüğünü söyledi.

İSRAİL- HAMAS ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.

AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynak, birkaç hafta önce gerçekleşen görüşmenin ilk olmadığını ve görüşmede Hamas'ın ABD'li yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını aktarmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.