ABD Dışişleri Bakanı alnına haç çizdi! Hadsizce Hamas’a mesaj verdi: Ne anlama geliyor?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Hamas'a yönelik tehditlerine tam destek verirken, siyasi ucuz şovmenliğe soyundu. Fox News'te yaptığı konuşmada söylediklerinden çok, alnına sürdüğü haç işaretiyle dikkat çekti.

Trump, Hamas'a "Esirleri hemen serbest bırakın, yoksa kıyamet kopacak" diyerek tehditler savurmuştu. Rubio ise hemen Trump'ın arkasına saklanarak, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" sözleriyle güç gösterisi yapmaya çalıştı.

Ancak kimse onun sözlerine değil, yüzündeki tuhaf haç işaretine odaklandı.

RUBIO'DAN SEMBOLİK ŞOV: HAMAS'A SÖZDE GÖZDAĞI

Rubio'nun alnındaki haç işareti başlangıçta bir mesaj mı taşıyor, yoksa doğrudan bir tehdit mi içeriyor diye tartışıldı. Ancak kısa süre sonra işaretin dini bir ritüele ait olduğu ortaya çıktı.