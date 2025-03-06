ABD Dışişleri Bakanı alnına haç çizdi! Hadsizce Hamas'a mesaj verdi: Ne anlama geliyor?
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, alnında haç işaretiyle Hamas’a yönelik bir mesaj verdi. Bu dikkat çeken tutumu başlangıçta bir tehdit olarak değerlendirilse de, sonrasında bu hareketin dini bir anlam taşıdığı ifade edildi. Rubio daha önce de katıldığı bir etkinlikte Yahudilere şirin gözükmek için kippa giymişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Hamas'a yönelik tehditlerine tam destek verirken, siyasi ucuz şovmenliğe soyundu. Fox News'te yaptığı konuşmada söylediklerinden çok, alnına sürdüğü haç işaretiyle dikkat çekti.
Trump, Hamas'a "Esirleri hemen serbest bırakın, yoksa kıyamet kopacak" diyerek tehditler savurmuştu. Rubio ise hemen Trump'ın arkasına saklanarak, "Eğer bir şey yapacağını söylüyorsa, yapacaktır. Bu yüzden bunu ciddiye alsalar iyi olur" sözleriyle güç gösterisi yapmaya çalıştı.
Ancak kimse onun sözlerine değil, yüzündeki tuhaf haç işaretine odaklandı.
RUBIO'DAN SEMBOLİK ŞOV: HAMAS'A SÖZDE GÖZDAĞI
Rubio'nun alnındaki haç işareti başlangıçta bir mesaj mı taşıyor, yoksa doğrudan bir tehdit mi içeriyor diye tartışıldı. Ancak kısa süre sonra işaretin dini bir ritüele ait olduğu ortaya çıktı.
5 Mart, Hristiyan inancında Kül Çarşambası olarak bilinen bir gün ve inananlar bu günü tövbe ve oruçla geçiriyor. Alna sürülen haç sembolü de bu geleneğin bir parçası. Ancak Rubio'nun bu dini ritüeli politik bir şova dönüştürmesi, garip karşılandı.
DİNİ DEĞERLERİ BÖYLE SÖMÜRDÜ
Bu, Rubio'nun dini sembollerle siyaset yapmaya çalıştığı ilk olay değil. Daha önce de Yahudi toplumu gözünde puan kazanmak için kippa takarak sahneye çıkmıştı.
Bir gün haç işaretiyle ortaya çıkıp tehditler savuran, ertesi gün kippa takarak bir topluluğa şirin görünmeye çalışan bu ikiyüzlü tavır, Rubio'nun ne kadar güvenilmez ve çıkarcı biri olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
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