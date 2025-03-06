AB’den olağanüstü savunma zirvesi! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Acınacak durumda

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın daveti üzerine AB liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirvenin bir bölümüne katılıyor.



AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, liderler ilk olarak Ukrayna'da "kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın ön planda olması" amacıyla Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayı görüşecek, kalıcı bir barış için gerekli güvenlik garantilerini ve Avrupa'nın bu amaçla yapabileceği olası katkıları ele alacak.

KOD ADI REAM EUROPE

AB liderleri, 3 Şubat'ta düzenledikleri ilk savunma konulu zirvedeki istişarelerine dayanarak, Ukrayna bağlamında gelişen yeni durum ışığında Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek ve finanse etmek için somut kararlara odaklanacak.



Liderler, AB Komisyonunun AB'nin elindeki tüm mali araçların savunma yeteneklerini güçlendirmek için kullanılmasına ilişkin taslak teklifi "ReArm Europe Planı"nı görüşecek.