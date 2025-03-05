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Kongre'ye damga vuran anlar! Trump'ı protesto etti: Yaka paça dışarı atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 07:53 Güncelleme: 05.03.2025 09:26
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Kongre’ye damga vuran anlar! Trump’ı protesto etti: Yaka paça dışarı atıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten bu yana gerçekleştirdiği ilk ulusa sesleniş konuşmasında salonda hem demokratçılar, hem de cumhuriyetçiler 'hazır ol'da bekledi. Trump çarpıcı açıklamalarda bulunurken demokratçıların memnuniyetsiz halleri kameralara yansıdı. Trump yönetimine eleştirileriyle bilinen Demokrat Vekil Al Green'in protesto edip bağırması Kongre'ye damga vuran an olurken, Green yaka paça salondan çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra ilk kez ulusa seslendi. Kongre salonunda gerçekleşen konuşmada hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar yerlerini alırken, dikkat çeken anlar yaşandı.

TRUMP KONGRE'YE HİTAP ETTİ

Trump, konuşmasında çarpıcı açıklamalara yer verirken, Demokrat vekillerin memnuniyetsiz tavırları kameralara yansıdı.

Foto: AFPFoto: AFP

Birçok Demokratın elleri yüzünde bir şekilde Trump'ı dinlediği görüldü.

Foto: AFPFoto: AFP

Ellerinde pankartlar hazırlayan Demokratlar olduğu kaydedildi.

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Foto: AFPFoto: AFP

Pankarlatdan birinde "Bu da diğer bir yalan" yazılı olduğu görüntülendi.

Foto: AFPFoto: AFP

Bir Demokrat, Trump'ın konuşması boyunca elinde Ukrayna bayrağını açılı tuttu.

Foto: AFPFoto: AFP

Diğer Demokratların da yüzlerinden düşen bin parçaydı.

Foto: AFPFoto: AFP

KONGRE'YE DAMGA VURDU

Özellikle Trump yönetimine sert eleştirileriyle bilinen Demokrat Vekil Al Green, konuşma sırasında Trump'ı ve Cumhuriyetçileri yüksek sesle protesto etti.

Foto: AFPFoto: AFP

Green'in sözleri salonda yankılanırken, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarılması gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Foto: AFPFoto: AFP

Hem destekçileri hem de muhalifleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen konuşma, siyasi arenada uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.

Trump’tan ilk ulusa sesleniş!Trump’tan ilk ulusa sesleniş!

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