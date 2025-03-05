Kongre'ye damga vuran anlar! Trump'ı protesto etti: Yaka paça dışarı atıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a döndükten bu yana gerçekleştirdiği ilk ulusa sesleniş konuşmasında salonda hem demokratçılar, hem de cumhuriyetçiler 'hazır ol'da bekledi. Trump çarpıcı açıklamalarda bulunurken demokratçıların memnuniyetsiz halleri kameralara yansıdı. Trump yönetimine eleştirileriyle bilinen Demokrat Vekil Al Green'in protesto edip bağırması Kongre'ye damga vuran an olurken, Green yaka paça salondan çıkarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra ilk kez ulusa seslendi. Kongre salonunda gerçekleşen konuşmada hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar yerlerini alırken, dikkat çeken anlar yaşandı.
Trump, konuşmasında çarpıcı açıklamalara yer verirken, Demokrat vekillerin memnuniyetsiz tavırları kameralara yansıdı.
Birçok Demokratın elleri yüzünde bir şekilde Trump'ı dinlediği görüldü.
Ellerinde pankartlar hazırlayan Demokratlar olduğu kaydedildi.
Pankarlatdan birinde "Bu da diğer bir yalan" yazılı olduğu görüntülendi.
Bir Demokrat, Trump'ın konuşması boyunca elinde Ukrayna bayrağını açılı tuttu.
Diğer Demokratların da yüzlerinden düşen bin parçaydı.
KONGRE'YE DAMGA VURDU
Özellikle Trump yönetimine sert eleştirileriyle bilinen Demokrat Vekil Al Green, konuşma sırasında Trump'ı ve Cumhuriyetçileri yüksek sesle protesto etti.
Green'in sözleri salonda yankılanırken, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarılması gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
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