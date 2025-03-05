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Kanlı ortaktan işgalcilere "öncelik" vurgusu! ABD'li bakan Netanyahu ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 01:44
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Kanlı ortaktan işgalcilere öncelik vurgusu! ABD’li bakan Netanyahu ile görüştü

Gazze'deki katliamın ortaklarından biri olan ABD işgal devletine verdiği desteği sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rubio, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin 'önemli önceliğe' sahip olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin "önemli önceliğe" sahip olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, Netanyahu ile telefonda görüştü.

"İSRAİL'E DESTEK TRUMP İÇİN ÖNEMLİ"

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin Trump için "önemli önceliğe" sahip olduğunu vurgulayan Rubio, bunun İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın hızlandırılması yönündeki son açıklamada da görüldüğünü ifade etti.

KATİL BİBİ'YE TEŞEKKÜR

Rubio, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki ateşkesin uzatılması için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile işbirliği dolayısıyla Netanyahu'ya teşekkürlerini ileterek, "İran'dan kaynaklanan tehditlerin" ele alınmasında ve istikrarlı bir bölge için olanakların takip edilmesinde koordinasyon beklediğini kaydetti.

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Kanlı ortaktan işgalcilere öncelik vurgusu! ABD’li bakan Netanyahu ile görüştü Kanlı ortaktan işgalcilere öncelik vurgusu! ABD’li bakan Netanyahu ile görüştü Kanlı ortaktan işgalcilere öncelik vurgusu! ABD’li bakan Netanyahu ile görüştü
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