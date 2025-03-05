Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere ait hava savunma sisteminin, Hudeyde ili hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürmeyi başardığını belirtti.

Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi İHA sayısının 15'e yükseldiğini kaydeden Seri, Filistin halkına desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.