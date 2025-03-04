04 Mart 2025, Salı
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Kanada Basbakanı Trudeau'dan Trump'a eleştiri: Yaptığı çok aptalca

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 19:48
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Kanada Basbakanı Trudeau’dan Trump’a eleştiri: Yaptığı çok aptalca

Kanada Basbakanı Trudeau, gümrük vergileri konusunda eleştirdiği Trump için, 'çok zeki bir adam ama yaptığı çok aptalca' ifadesine katıldığını söyledi.

Kanada Basbakanı Trudeau, gümrük vergileri konusunda eleştirdiği Trump için, "çok zeki bir adam ama yaptığı çok aptalca" ifadesine katıldığını söyledi.

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Kanada Basbakanı Trudeau’dan Trump’a eleştiri: Yaptığı çok aptalca Kanada Basbakanı Trudeau’dan Trump’a eleştiri: Yaptığı çok aptalca Kanada Basbakanı Trudeau’dan Trump’a eleştiri: Yaptığı çok aptalca
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