Sırbistan Meclisinde gerilim! Milletvekilleri sis bombası attı arbede çıktı
Sırbistan Ulusal Meclisinde tansiyonun yükselmesi ile ortalık savaş alanına döndü. Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında çıkan kavgada muhalif vekiller sis bombası attı ve meclis bir anda dumanla kaplandı. Arbede de yaralanan bazı vekillerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sırbistan Ulusal Meclisinde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği meclis, Başbakan Vucevic'in istifası, yükseköğretim kanunu gibi konuların da bulunduğu 62 maddeyi görüşmek için toplandı.
VEKİLLERİN KANLI TARTIŞMASI
Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yöneldi ancak parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı.
Muhalefet milletvekillerinin meşale yakması ve sis bombası atmasıyla meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kapladı. Kavga eden milletvekillerinden bazıları yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YARALILAR VAR
Meclis Başkanı Brnabic, yaptığı açıklamada, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Brnabic, beyin kanaması geçiren milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.
Bir milletvekilinin daha kafasına sis bombası isabet etmesi sonucunda yaralandığını kaydeden Brnabic, 2 milletvekilinin ise istifasını sunduğunu söyledi. Bu arada, yaşanan kargaşanın ardından çok sayıda kişi meclis binasının önünde toplanmaya başladı.
İÇERİDE KAVGA DIŞARDA PROTESTO
Sırbistan Ulusal Meclisinde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefetin sis bombası atması nedeniyle oturuma iki kez ara verildi. Meclis Binası önünde binlerce öğrenci ve vatandaş gösteri yapmak için toplandı. Protesto sırasında Meclis binası yumurta atıldı.
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