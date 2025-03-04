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ABD'den soykırıma bir destek daha! İsrail'e güvenlik bağlılığı mesajı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 10:09
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ABD’den soykırıma bir destek daha! İsrail’e güvenlik bağlılığı mesajı

İsrail'in soykırımına ilk günden beri destek veren ABD, İsrail'e yeni silah satışlarına hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, işgalci bakan Yisrael Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin İsrail'in güvenliğine yönelik tam bağlılığını yineledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Hegseth, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, işgalci bakan Yisrael KatzABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, işgalci bakan Yisrael Katz

ABD'DEN İSRAİL'E SKANDAL BİR DESTEK DAHA!

Görüşmede, taraflar, ortak çıkarları, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik konularını ele aldı. Hegseth, iki ülke arasındaki "kırılmaz bağı" vurgulayarak, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine yüzde 100 bağlı kalmayı sürdürdüğünü" teyit etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İKİYÜZLÜ POLİTİKA

Görüşmede, İsrail'in bölgedeki tehditleri ve işgal politikası gözardı edilerek İran'ın "bölgesel güvenliğe tehdit oluşturmayı sürdürdüğü" değerlendirilmesinde bulunuldu. Skandalların ardı arkası kesilmezken taraflar, bu kapsamda birlikte çalışacaklarını belirtti.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

TRUMP YÖNETİMİ VE İSRAİL'E YARDIM

Göreve başladığından beri, Trump yönetimi İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolar değerinde yabancı askeri satışı onayladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu önemli karar, Başkan Trump'ın, yakın müttefikimizin İran ve terör yandaşlarına karşı birden fazla cephede hayatta kalma savaşı verdiği bir dönemde, İsrail'e yapılan askeri yardıma temelsiz ve siyasallaşmış şartlar koyan Biden dönemi protokolünü iptal etmesiyle örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Rubio, "Trump Yönetimi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun vadeli taahhüdünü yerine getirmek için güvenlik tehditlerine karşı koyma yöntemleri de dahil olmak üzere tüm mevcut araçları kullanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

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ABD’den soykırıma bir destek daha! İsrail’e güvenlik bağlılığı mesajı ABD’den soykırıma bir destek daha! İsrail’e güvenlik bağlılığı mesajı ABD’den soykırıma bir destek daha! İsrail’e güvenlik bağlılığı mesajı

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