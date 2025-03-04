ABD’den soykırıma bir destek daha! İsrail’e güvenlik bağlılığı mesajı

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TRUMP YÖNETİMİ VE İSRAİL'E YARDIM

Göreve başladığından beri, Trump yönetimi İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolar değerinde yabancı askeri satışı onayladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu önemli karar, Başkan Trump'ın, yakın müttefikimizin İran ve terör yandaşlarına karşı birden fazla cephede hayatta kalma savaşı verdiği bir dönemde, İsrail'e yapılan askeri yardıma temelsiz ve siyasallaşmış şartlar koyan Biden dönemi protokolünü iptal etmesiyle örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Rubio, "Trump Yönetimi, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik uzun vadeli taahhüdünü yerine getirmek için güvenlik tehditlerine karşı koyma yöntemleri de dahil olmak üzere tüm mevcut araçları kullanmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.