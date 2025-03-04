Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! "Caydırıcı güç kullanımında yeni bir rekora imza atarız"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD uçak gemisinin Güney Kore’ye ulaşması ve diğer Amerikan askeri faaliyetlerine sert tepki göstererek, Kuzey Kore’nin de dikkat çekici provokasyonlar başlatabileceğini söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'nin uçak gemisini Güney Kore'ye göndermesi ve bölgede artan askeri faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Kim, Washington'ı "çatışma histerisi" ile suçlayarak, Kuzey Kore'nin güçlü karşılık vermeye hazırlandığını söyledi.
Kim Yo Jong'un açıklamaları, Pyongyang'ın yeni silah testleri gerçekleştirebileceği ve ABD'ye karşı sert önlemler alabileceği şeklinde yorumlanıyor. Kuzey Kore'nin, kıtalararası balistik füzeler (ICBM) veya ABD üslerini hedef alabilecek gelişmiş füzeler test edebileceği belirtiliyor.
Devlet medyasında yer alan açıklamada Kim, ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisini ve diğer askeri unsurlarını bölgeye göndermesinin, "Kuzey Kore'ye karşı açıkça düşmanca bir tutum sergilediğini" söyledi.
"ABD'nin stratejik unsurları Kore Yarımadası'na konuşlandırması alışkanlık haline geldi ve bu, Kuzey Kore'nin güvenliğini tehdit ediyor. Biz de düşmanın güvenliğini tehlikeye atacak stratejik adımları değerlendirmeye alacağız. Caydırıcı güç kullanımında yeni bir rekora imza atarız."
GÜNEY KORE'DEN SERT YANIT: HAZIRLIKLIYIZ
Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Kim'in açıklamalarına karşılık olarak, ABD ile güçlü askeri ittifaka dayalı olarak her türlü provokasyona karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin bu açıklamalarla nükleer programını haklı çıkarmaya çalıştığını belirtti.
ABD'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ: USS CARL VINSON GÜNEY KORE'DE
Pazar günü, ABD uçak gemisi USS Carl Vinson ve ona eşlik eden savaş gemileri Güney Kore'ye ulaştı. Bu adım, Kuzey Kore'ye karşı ABD-Güney Kore ittifakının kararlılığını göstermek ve ortak askeri gücü artırmak amacıyla gerçekleştirildi.
Bu gelişme, Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı dördüncü füze testinden sadece dört gün sonra yaşandı. Pyongyang yönetimi, bölgeye gelen ABD savaş gemilerini büyük bir güvenlik tehdidi olarak görüyor ve genellikle bu tür hamlelere yeni füze testleriyle yanıt veriyor.
TRUMP-KIM GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile yeniden diplomasi başlatmak istediği biliniyor. Ancak Pyongyang yönetimi, şu ana kadar Trump'ın bu çağrısına doğrudan yanıt vermedi.
Uzmanlara göre, Kim Jong Un şu an için Trump ile diyaloğa dönmeye sıcak bakmıyor. Kuzey Kore, şu anda Ukrayna savaşında Rusya'ya silah ve asker desteği sağlıyor ve bu iş birliğini sürdürmeyi öncelikli görüyor. Ancak uzun vadede, Rusya ile ilişkilerin yetersiz kalması durumunda Trump ile yeniden görüşmelere başlayabileceği düşünülüyor.
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