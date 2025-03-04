Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! "Caydırıcı güç kullanımında yeni bir rekora imza atarız"

Kuzey Kore nükleer deneme (Arşiv)

GÜNEY KORE'DEN SERT YANIT: HAZIRLIKLIYIZ

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Kim'in açıklamalarına karşılık olarak, ABD ile güçlü askeri ittifaka dayalı olarak her türlü provokasyona karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin bu açıklamalarla nükleer programını haklı çıkarmaya çalıştığını belirtti.

ABD'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ: USS CARL VINSON GÜNEY KORE'DE

Pazar günü, ABD uçak gemisi USS Carl Vinson ve ona eşlik eden savaş gemileri Güney Kore'ye ulaştı. Bu adım, Kuzey Kore'ye karşı ABD-Güney Kore ittifakının kararlılığını göstermek ve ortak askeri gücü artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Bu gelişme, Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı dördüncü füze testinden sadece dört gün sonra yaşandı. Pyongyang yönetimi, bölgeye gelen ABD savaş gemilerini büyük bir güvenlik tehdidi olarak görüyor ve genellikle bu tür hamlelere yeni füze testleriyle yanıt veriyor.