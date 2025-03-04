05 Mart 2025, Çarşamba
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İsrail duyurdu! Hizbullah'a üst düzey suikast iddiası!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 23:22 Güncelleme: 04.03.2025 23:24
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İsrail duyurdu! Hizbullah’a üst düzey suikast iddiası!

İşgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü noktalardan biri olan Lübnan'da Hizbullah'a yönelik suikast düzenlediği iddia edildi. İşgal ordusu, Lübnan’ın Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim’i öldürdüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

HAŞİM'İ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen İHA saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.

"İSRAİL'E SALDIRI PLANLIYORDU"

Ordu, Hizbullah'ın Radvan Gücü'nün deniz kuvvetlerinden sorumlu olan Haşim'in Hizbullah'a deniz yoluyla silah kaçırdığını ve İsrail'e denizden saldırılar planladığını öne sürdü. Hizbullah, Haşim'in akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı.

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İsrail duyurdu! Hizbullah’a üst düzey suikast iddiası! İsrail duyurdu! Hizbullah’a üst düzey suikast iddiası! İsrail duyurdu! Hizbullah’a üst düzey suikast iddiası!
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